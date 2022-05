Eiyuden Chronicle Rising: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 20 maggio 2022) Quando viene annunciato lo sviluppo di un gioco soltiamente trascorre qualche anno prima di vederlo sul mercato, anche se da qualche tempo a questa parte sono sempre più gli sviluppatori che si affidano al cosiddetto Accesso Anticipato, il quale permette di lanciare il gioco in tempi brevi, dando la possibilità ai giocatori di testarlo in anteprima mentre viene sviluppato, attraverso numerosi aggiornamenti, ma non è il caso del titolo di cui vi parleremo quest’oggi, il quale funge da prequel al gioco vero e proprio che debutterà nel corso del 2023. A seguire dunque la Recensione di Eiyuden Chronicle Rising, il quale racconta gli avvenimenti accaduti prima di Hundred Heroes, finanziato tramite la piattaforma Kickstarter. Eiyuden Chronicle Rising ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 20 maggio 2022) Quando viene annunciato lo sviluppo di un gioco soltiamente trascorre qualche anno prima di vederlo sul mercato, anche se da qualche tempo a questa parte sono sempre più gli sviluppatori che si affidano al cosiddetto Accesso Anticipato, il quale permette di lanciare il gioco in tempi brevi, dando la possibilità ai giocatori di testarlo in anteprima mentre viene sviluppato, attraverso numerosi aggiornamenti, ma non è il caso del titolo di cui vi parleremo quest’oggi, il quale funge da prequel al gioco vero e proprio che debutterà nel corso del 2023. A seguire dunque ladi, il quale racconta gli avvenimenti accaduti prima di Hundred Heroes, finanziato tramite la piattaforma Kickstarter....

Advertising

PrincessDaisyU1 : RT @nintendo_hall: Eiyuden Chronicle: Rising, aperto il giveaway con in palio una key Nintendo Switch del titolo - gabri_ves : Partecipo al #giveaway di #EiyudenChronicleRising per #NintendoSwitch di @nintendo_hall #NintendoHall - gabri_ves : RT @nintendo_hall: Eiyuden Chronicle: Rising, aperto il giveaway con in palio una key Nintendo Switch del titolo - AnimeEdens : RT @nintendo_hall: Eiyuden Chronicle: Rising, aperto il giveaway con in palio una key Nintendo Switch del titolo - HGrowlithe : RT @nintendo_hall: Eiyuden Chronicle: Rising, aperto il giveaway con in palio una key Nintendo Switch del titolo -