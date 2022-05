Eintracht, Trapp: “Vincere l’Europa League meglio del sesso?” | VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht Francoforte, ha spiegato in conferenza stampa come ci si sente ad aver vinto l'Europa League a Siviglia. Il tedesco decisivo nella serie finale di rigori, parando quello di Aaron Ramsey dei Rangers. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 20 maggio 2022) Kevin, portiere dell'Francoforte, ha spiegato in conferenza stampa come ci si sente ad aver vinto l'Europaa Siviglia. Il tedesco decisivo nella serie finale di rigori, parando quello di Aaron Ramsey dei Rangers. Il

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Eintracht, #Trapp: 'Vincere l'@EuropaLeague meglio del sesso?' | #VIDEO - #UEL #EuropaLeague #SGE #SGEuropa #EintrachtF… - PianetaMilan : .@Eintracht, #Trapp: 'Vincere l'@EuropaLeague meglio del sesso?' | #VIDEO - #UEL #EuropaLeague #SGE #SGEuropa… - VincePastore : C'è un aspetto magico se non esoterico nel rigore sbagliato da Aaron #Ramsey, di proprietà della Juve, in una final… - infoitsport : TMW - Eintracht, giocatori entrano in conferenza stampa e svuotano la birra su Trapp e Glasner - infoitsport : Eintracht, Trapp: «Il momento migliore della mia carriera, non ho parole» -