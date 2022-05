Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, lavoro, Diana Del Bufalo, fidanzata, foto, madre, sorella Guendalina e Instagram (Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Guendalina Tavassi che gareggerà con il fratello Edoardo. Chi è il fratello di Guendalina Tavassi e che lavoro fa Edoardo Tavassi è nato a Roma, ha 35 anni ed è il fratello della showgirl e influencer Guendalina Tavassi. A differenza della sorella, Edoardo si è sempre tenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, ancheche gareggerà con il fratello. Chi è il fratello die chefaè nato a Roma, ha 35 anni ed è il fratello della showgirl e influencer. A differenza dellasi è sempre tenuto ...

