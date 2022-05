E' uscito Sensazione ultra | il nuovo disco di Ghali tra infanzia e libertà

Advertising

kalam_______ : Vi è mai capitato di voler starnutire mentre avete il cibo in bocca? Una volta ho provato a chiudere la bocca mentr… - MarcatoCalcio : @rwivkw O magari qualcuno mai uscito prima. Ci sono parti di riservatezza con clausole milionarie all'interno e dun… - arigrasso02 : io ho una sensazione...si proprio una sensazione...lui ha capito in questo momento che uscito da lì sarebbe stato u… - wonderlandhaz : Ovviamente mi sono addormentata neanche alle 10 ?? comunque sapere che l'album sia finalmente uscito è una sensazion… - Fede_Murata : @c0okie_cutter Ah perfetto, se hai trovato qualche cosa me la potresti spammare? ?? Che poi aiuto ho la sensazione c… -

Middle placement Mobile Dopo due anni in cui comunque non era stato in silenzio, torna Ghali con il suo terzo album "ultra", che dice lui "è quello che si sente dalla prima alla dodicesima ...Un viaggio attraverso la Turchia moderna, appenacon hopefulmonster. L'autore, che ... Cinque anni dopo qual è laCinque anni fa c'erano unadi inevitabilità e un senso ...È appena uscito il suo disco e Ghali lo festeggia salendo sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza Duomo a Milano. Emozioni, concetti e ricordi in questo video dal backstage!Si chiama "Finzioni", uscirà in edicola dal 21 maggio e raccoglierà racconti di scrittori come Teresa Ciabatti, Jennifer Egan, Nicola Lagioia e Walter Siti ...