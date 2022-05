E.T.: i Funko Pop per il 40° anniversario del film (Di venerdì 20 maggio 2022) Per festeggiare i 40 anni di E.T. Funko ha presentato una collezione di Pop dedicata al film cult del 1982. E.T. compie 40 anni e, per celebrare l'importante traguardo, saranno messi in vendita dei nuovi Funko POP che ritraggono i protagonisti. L'annuncio è stato compiuto in occasione dell'evento Funkoween 2022 che rivela nuovi arrivi in vista di Halloween. La collezione di Funko POP! dedicati a E.T. L'Extraterrestre comprende la riproduzione che brilla al buio, e quella normale, del momento in cui Elliot e il suo simpatico amico alieno volano con la propria bicicletta, E.T. mascherato o in accappatoio che tiene un telefono o ha in mano dei fiori, Elliot e Gertie. Tra le esclusive ci sono anche quelle che ritraggono … Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 maggio 2022) Per festeggiare i 40 anni di E.T.ha presentato una collezione di Pop dedicata alcult del 1982. E.T. compie 40 anni e, per celebrare l'importante traguardo, saranno messi in vendita dei nuoviPOP che ritraggono i protagonisti. L'annuncio è stato compiuto in occasione dell'eventoween 2022 che rivela nuovi arrivi in vista di Halloween. La collezione diPOP! dedicati a E.T. L'Extraterrestre comprende la riproduzione che brilla al buio, e quella normale, del momento in cui Elliot e il suo simpatico amico alieno volano con la propria bicicletta, E.T. mascherato o in accappatoio che tiene un telefono o ha in mano dei fiori, Elliot e Gertie. Tra le esclusive ci sono anche quelle che ritraggono …

Advertising

sailorcpluto : KITE FUNKO POP WHAT SJDHSJSJJS ?????? - thunderandsea : quota 2 funko pop preordinati che probabilmente non arriveranno mai - DaianaAddonizio : @xLevitea Comunque sono talmente abituata alla sua altezza che non ci ho fatto caso fosse un funko pop - nickvsuniverse : ho comprato il mio primo funko pop - SPlDEYJKOO : altri funko pop di attack on titan MA COSA STANNO CERCANDO DI FARE ALLA MIA PERSONA -