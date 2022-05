“É sempre mezzogiorno” | gnocchi con macedonia di verdure e cozze di Ivano Ricchebono

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 20 maggio 2022) Week end caldo, bollente, e non solo per le temperature, ma anche per il look di Alfio, che si è presentato già in costume, e per l’arrivo in cucina di, l’arrogante del gruppo. Il cuoco genovese, oggi, prepara un primo piatto di mare, glicondi. Ingredienti 1 kg patate, 200 g farina, 2 rape rosse, 1 tuorlo 300 g, 100 g stracciatella, 1 zucchina, 1 carota, 1 patata, olio evo, burro, basilico Procedimento Per gli, lessiamo le patate intere, con la buccia. Una volta cotte, le peliamo e le schiacciamo. Disponiamo la farina a fontana e mettiamo al centro le patate schiacciate, le rape rosse precotte schiacciate ed un tuorlo. Lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Aiutandoci con ...