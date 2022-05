È morto Gasparri, paese in lutto: il triste annuncio del presidente poco fa (Di venerdì 20 maggio 2022) Impruneta è un comune italiano di 14 470 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana, celebre soprattutto per l’industria della terracotta, per la tradizionale Fiera di S. Luca, che si svolge ogni anno alla metà di ottobre, e per la Festa dell’Uva, che si svolge ogni ultima domenica di settembre. In questi giorni il paese è stato colpito da un lutto gravissimo: l’ex presidente della Festa dell’Uva è venuto a mancare all’età di 54 anni. L’improvvisa scomparsa dell’uomo ha lasciato tutti quanti senza parole. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.



Alle prime luci dell'alba del 18 Maggio 2022, come riportato da La Nazione, è morto Luca Gasparri. L'uomo per anni aveva combattuto contro una brutta malattia alla quale alla fine si è dovuto arrendere. A soli 54 anni lascia la moglie Chiara, ...

