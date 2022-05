E-Cig e riduzione danni | Uk laboratorio nuove politiche

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Il Regno Unito è diventato nell'ultimo decennio, con una grande accelerazione con la Brexit, un punto di riferimento - o meglio quasi un- nell'utilizzare i nuovi dispositivi come le sigarette elettroniche o i prodotti a tabacco riscaldato come strumenti per smettere di fumare. Il punto su cosa bolle nella 'pentola' del Governo inglese su questa materia è stato fatto da Ann McNeil, docente di Dipendenza da tabacco all'Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience del King's College London, all'interno di un simposio nell'ambito del 'The E-Cigarette Summit Usa'. "Gli ultimi sviluppi del 'vaping', o fumo elettronico, dall'Inghilterra - ha spiegato McNeil - puntano a ridurre il consumo del tabacco e delle sigarette". L'esperta ha illustrato cosa sta accadendo su questo fronte a livello globale e come invece il Regno ...