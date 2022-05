Dybala tradisce Allegri? Il retroscena dietro l’addio della Joya (Di venerdì 20 maggio 2022) La gara contro la Lazio è stata l’ultima di Dybala con la maglia della Juventus; addio che nasconde un vero e proprio tradimento. La stagione della Juventus, negativa a causa delle due finali perse, per lo scudetto praticamente abbandonato dopo le prime giornate e per una Champions dove i ragazzi di Allegri sono usciti agli ottavi di finale, è stata resa più “drammatica” a causa degli addii di Chiellini e Dybala. LaPresseEntrambi hanno salutato nel match casalingo contro la Lazio, pareggiato due a due; particolarmente emozionante il saluto alla Joya con uno stadio intero ad abbracciare, virtualmente, l’argentino. Ora l’attaccante è libero di firmare per qualsiasi squadra e il timore dei tifosi è vederlo con una maglia di un club rivale. Dal momento in cui è uscita l’ufficialità ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 maggio 2022) La gara contro la Lazio è stata l’ultima dicon la magliaJuventus; addio che nasconde un vero e proprio tradimento. La stagioneJuventus, negativa a causa delle due finali perse, per lo scudetto praticamente abbandonato dopo le prime giornate e per una Champions dove i ragazzi disono usciti agli ottavi di finale, è stata resa più “drammatica” a causa degli addii di Chiellini e. LaPresseEntrambi hanno salutato nel match casalingo contro la Lazio, pareggiato due a due; particolarmente emozionante il saluto allacon uno stadio intero ad abbracciare, virtualmente, l’argentino. Ora l’attaccante è libero di firmare per qualsiasi squadra e il timore dei tifosi è vederlo con una maglia di un club rivale. Dal momento in cui è uscita l’ufficialità ...

Advertising

DanielsH796 : @NandoPiscopo1 @amoflorenzi @omeprazolo_ @J__kcaj @mgpg07 Si ma stiamo facendo una previsione delle reazioni non di… - cherubinismo : BREAKING NEWS ?? Oriana tradisce dybala con edo morata Paulo da svincolato firmerà un quadriennale con la vecchia si… - jumptarvo : dybala tradisce la juve: vieni picciridduuu ti amiamoo perisic tradisce l’inter: figlio di puttana KARMA COGLIONI - PeterJuve1897 : Cmq se @PauDybala_JR va in quella squadra di merda dopo il pianto di ieri sera ...per me diventa il mio peggior ne… - jumptarvo : ma dybala piange come un coglione e poi li tradisce venendo all’inter? io “uomini” di merda così non li voglio -