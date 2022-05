Dybala alla Roma? Totti sicuro: "Lunedì lo incontrerò e proverò a convincerlo" (Di venerdì 20 maggio 2022) Francesco Totti, ex capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport toccando diversi argomenti a partire dalle sfide dei giallorossi contro Torino e Feyenoord. Di seguito le sue parole... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 20 maggio 2022) Francesco, ex capitano della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport toccando diversi argomenti a partire dalle sfide dei giallorossi contro Torino e Feyenoord. Di seguito le sue parole...

Advertising

GiovaAlbanese : Trovo alquanto improbabile che un club come la #Juventus, che fa del #finoallafine uno dei suoi motti principali, c… - cmdotcom : #Dybala si sente già milanese: ha comprato casa vicino alla sede dell'#Inter - GoalItalia : Francesco Totti ha un piano in mente per portare Paulo #Dybala alla Roma ?? - flo_dybala : RT @alejfc_: non sarai il più forte al mondo ma hai sempre mostrato di tenere alla Juventus mai ti dimenticherò?? - sf4gotto : RT @GoalItalia: Francesco Totti ha un piano in mente per portare Paulo #Dybala alla Roma ?? -