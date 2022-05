Dybala alla Roma? Sconcerti: "Discorso propagandistico. Totti può spiegargli le bellezze della Capitale, ma ci sono tanti discorsi economici da fare" (Di venerdì 20 maggio 2022) Come terminerà questo campionato? Chi vincerà lo Scudetto? Questi alcuni dei temi affrontati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dal direttore Mario Sconcerti.Atto finale di questo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 20 maggio 2022) Come terminerà questo campionato? Chi vincerà lo Scudetto? Questi alcuni dei temi affrontati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dal direttore Mario.Atto finale di questo...

Advertising

GoalItalia : Francesco Totti ha un piano in mente per portare Paulo #Dybala alla Roma ?? - GiovaAlbanese : Trovo alquanto improbabile che un club come la #Juventus, che fa del #finoallafine uno dei suoi motti principali, c… - repubblica : Totti: 'Lunedì vedo Dybala, lo convincerò a venire alla Roma' - zazoomblog : Dybala alla Roma? Sconcerti: Discorso propagandistico. Totti può spiegargli le bellezze della Capitale ma ci sono… - Pall_Gonfiato : #Sconcerti si sofferma su alcuni dei temi attuali di questo campionato -