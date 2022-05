(Di venerdì 20 maggio 2022) Durante l’annessioneCrimea nel 2014, intervenendo alla televisione di Stato, Vladimirparlò più volte di “Novorossiya”,, per far riferimento al naturale allargamentoFederazione anche...

... della cancel culture e delle LGBT+: 'Meno contatti ha la Russia con questa dannata società tossica, meglio è per la Russia' dice. Il filosofo, diventato famoso comedell'euroasiatismo ...... concedendo ampio spazio a pensatori come Aleksandr" filosofo e agitatore politico russo edel "neo - eurasiatismo", una corrente di pensiero che mescola nazionalismo russo, ... Dugin, il teorico della Nuova Russia che vuole Putin leader di Asia ed Europa A tratteggiare le posizioni dell'ideologo del putinismo è Amit Varshizky, scrittore e storico che al mondo di Putin ha dedicato ricerche e pubblicazioni tra le più documentate oggi in circolazione.L’ideologo dell’autocrate russo, convinto che l’Occidente sia «la civiltà dell’Anticristo» e l’Ue «completamente degenerata», ha idee piuttosto precise anche sulla politica italiana. E a modo loro ill ...