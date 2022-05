“Due mesi dopo sto così”. Fedez, annuncio e foto top a poco dall’intervento: “I medici dicevano sei” (Di venerdì 20 maggio 2022) A due mesi dall’operazione al pacreas Fedez prosegue la sua riabilitazione. Il rapper 32enne è stato operato lo scorso 22 marzo all’ospedale San Raffaele a Milano, gli è stato asportato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Adesso lo spettro del cancro sembra essere lontano. Qualche settimana fa si era mostrato ai suoi follower su Instagram per far notare quanti chili abbia perso a causa dell’operazione. Ed è stato lui stesso a raccontare come si stanno mettendo le cose, dal punto di vista fisico e medico. “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco”. Sono queste le prime parole di dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas. In precedenza Fedez aveva mostrato con orgoglio la cicatrice sull’addome e il cerotto che per un periodo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) A duedall’operazione al pacreasprosegue la sua riabilitazione. Il rapper 32enne è stato operato lo scorso 22 marzo all’ospedale San Raffaele a Milano, gli è stato asportato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Adesso lo spettro del cancro sembra essere lontano. Qualche settimana fa si era mostrato ai suoi follower su Instagram per far notare quanti chili abbia perso a causa dell’operazione. Ed è stato lui stesso a raccontare come si stanno mettendo le cose, dal punto di vista fisico e medico. “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco”. Sono queste le prime parole dil’intervento per rimuovere il tumore al pancreas. In precedenzaaveva mostrato con orgoglio la cicatrice sull’addome e il cerotto che per un periodo ha ...

borghi_claudio : La parabola della gentaglia che diffama il mio lavoro per cercare due voti è stranamente simile. Campagna di denigr… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno riaperto la loro ambasciata a Kiev dopo oltre due mesi. Lo annuncia il dipartimento di Stato… - alex_orlowski : La Russia ha deportato 210mila bambini ucraini, per farvi capire la proporzione in Italia nascono 400mila bimbi ogn… - HomburgAle : @barulino La parole magiche che ci sono mancate in questi due mesi! Dormi bene.. peró non è che è il pisolino da ag… - TytoAlb82433730 : RT @fortnardelli: Il tasso di cambio dell'euro alla borsa di Mosca è sceso sotto i 60 rubli. per la prima volta da aprile 2017. Diceva due… -