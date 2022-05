Due giornate di eventi per celebrare il 50° anno dell’Associazione “Gli Abruzzesi a Firenze” (Di venerdì 20 maggio 2022) Firenze, Complesso militare San Jacopo a Ripoli, 21 e 22 maggio 2022 Firenze, Complesso militare San Jacopo a RipoliFirenze – Compie 50 anni l’Associazione “Gli Abruzzesi a Firenze”, fondata nel giugno del 1972 da un gruppo di Abruzzesi che risiedevano per motivi di lavoro e di studio risiedevano nella città del Giglio. Due giornate di eventi sono state organizzate per festeggiare la ricorrenza del Cinquantennale di vita e di attività del sodalizio abruzzese di Firenze, che si terranno domani e domenica 22 maggio nello splendido Complesso alloggiativo militare di San Jacopo a Ripoli, in via della Scala, 68. La manifestazione ha il patrocinio delle Regioni Abruzzo e Toscana, del Comune di Firenze e del ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 maggio 2022), Complesso militare San Jacopo a Ripoli, 21 e 22 maggio 2022, Complesso militare San Jacopo a Ripoli– Compie 50 anni l’Associazione “Gli”, fondata nel giugno del 1972 da un gruppo diche risiedevano per motivi di lavoro e di studio risiedevano nella città del Giglio. Duedisono state organizzate per festeggiare la ricorrenza del Cinquantennale di vita e di attività del sodalizio abruzzese di, che si terrdomani e domenica 22 maggio nello splendido Complesso alloggiativo militare di San Jacopo a Ripoli, in via della Scala, 68. La manifestazione ha il patrocinio delle Regioni Abruzzo e Toscana, del Comune die del ...

