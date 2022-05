Draghi | ultimatum a Lega e Forza Italia | avanti sui balneari | verso il voto di fiducia Le spiagge causa dello scontro | ecco perché

Advertising

WRicciardi : Ultimatum Draghi ai partiti: «Basta liti o perdiamo i fondi del Pnrr» - Luxgraph : Draghi, ultimatum a Lega e Forza Italia: avanti sui balneari, verso il voto di fiducia Le spiagge causa dello scont… - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina #Draghi alle Camere, alta tensione coi partiti. Per l' Ucraina? No, per le riforme su… - infoitinterno : Draghi, ultimatum a Lega e Forza Italia: avanti con il ddl concorrenza o saltano i fondi Ue - Toynagual40 : RT @janavel7: Mi sa che stavolta Draghi si è davvero rotto le scatole dei giochini e giochetti di quelli che pensano solo a raccattare due… -

Perché la mossa didi chiedere la fiducia "entro maggio" - appoggiata in Consiglio da Giorgetti e Garavaglia come da Gelmini e Brunetta - sconfessa la nota con la quale i capigruppo del Senato ...DI/ Quegli intoppi ai "pieni poteri" di superMario Se la politica monetaria nell'Eurozona andrà inasprendosi, per l'Italia non sarà certo una buona notizia, tanto più che in un'...«Il provvedimento sulla Concorrenza non può slittare dopo le Amministrative. Non è accettabile ritardare ancora la sua approvazione per esigenze elettorali. Perciò o si chiude subito un accordo oppure ...Cdm convocato d’urgenza e voto di fiducia sul Dl concorrenza: il Pnrr non può aspettare e Draghi neppure. Ma il premier si sta indebolendo ...