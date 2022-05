Draghi agli studenti: “Chi attacca ha sempre torto, ma i cittadini russi non sono colpevoli. Italia straordinaria per l’amore che ha mostrato ai rifugiati” (Di venerdì 20 maggio 2022) Come scriviamo in un altro articolo, grazie alla credibilità acquisita sul campo, con azioni concrete, il nostro Paese è preso in grandissima considerazione dalle autorità ucraine tanto è, che oggi il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha rivelato che – fra i tanti pervenuti – a Kiev stanno studiando il piano messo a punto dal nostro per mettere fine alla guerra. Draghi: “Prima ho chiamato Putin per convincerlo a trattare con Zelensky, vita la sua ostinazione, mi sono quindi rivolto a Biden affinché lo chiamasse” Una notizia che ovviamente ci inorgoglisce. Pensare che, sempre oggi, incontrando gli studenti veronesi della ‘Scuola Dante Alighieri’ di Sommacampagna, parlando del forte impegno profuso dall’Italia per la fine del conflitto, il premier Draghi ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) Come scriviamo in un altro articolo, grazie alla credibilità acquisita sul campo, con azioni concrete, il nostro Paese è preso in grandissima considerazione dalle autorità ucraine tanto è, che oggi il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha rivelato che – fra i tanti pervenuti – a Kiev stanno studiando il piano messo a punto dal nostro per mettere fine alla guerra.: “Prima ho chiamato Putin per convincerlo a trattare con Zelensky, vita la sua ostinazione, miquindi rivolto a Biden affinché lo chiamasse” Una notizia che ovviamente ci inorgoglisce. Pensare che,oggi, incontrando gliveronesi della ‘Scuola Dante Alighieri’ di Sommacampagna, parlando del forte impegno profuso dall’per la fine del conflitto, il premierha ...

