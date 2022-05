Doppietta Abraham e tris al Torino. La Roma è in Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) Con una prestazione perfetta la Roma batte il Torino 3-0 e conquista un posto matematico alla prossima Europa League. Decisiva la Doppietta di Abraham e il sigillo di Pellegrini: la squadra di Mourinho può così prepararsi al meglio al più importante appuntamento della stagione, ovvero la finale di Conference League con il Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio a Tirana. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, con il primo vero squillo dei giallorossi al 19' targato Kumbulla, che stacca molto bene di testa sul corner di Pellegrini chiamando Berisha alla risposta. La squadra di Mourinho continua a premere provandoci dalla distanza con Abraham e Pellegrini, poi al 33' arriva il vantaggio della Roma firmato proprio da ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Con una prestazione perfetta labatte il3-0 e conquista un posto matematico alla prossima. Decisiva ladie il sigillo di Pellegrini: la squadra di Mourinho può così prepararsi al meglio al più importante appuntamento della stagione, ovvero la finale di Conferencecon il Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio a Tirana. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, con il primo vero squillo dei giallorossi al 19' targato Kumbulla, che stacca molto bene di testa sul corner di Pellegrini chiamando Berisha alla risposta. La squadra di Mourinho continua a premere provandoci dalla distanza cone Pellegrini, poi al 33' arriva il vantaggio dellafirmato proprio da ...

Advertising

AnsaRomaLazio : Serie A: 3-0 al Torino, Roma in Europa League. Doppietta di Abraham e rigore Pellegrini al 'Grande Torino' #ANSA - fioranialex : #TORINO #ROMA 0-3 #ABRAHAM DOPPIETTA! #PELLEGRINI #TORINOROMA #ROMA #ABRAHAM - tempoweb : Doppietta Abraham e tris al Torino. La Roma è in Europa League #roma #torino #europaleague #iltempoquotidiano… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Serie A. Abraham e Pellegrini spingono la Roma in Europa League. Toro, troppi regali #torinoroma - fisco24_info : Torino-Roma 0-3, giallorossi in Europa League: (Adnkronos) - Doppietta di Abraham e gol di Pellegrini… -