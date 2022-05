Don Matteo 13, Terence Hill torna nell’ultima puntata? La verità (Di venerdì 20 maggio 2022) Spuntano le prime anticipazioni sull’ultima puntata di Don Matteo. Sono tantissimi coloro che si aspettano il ritorno di Terence Hill: cosa accadrà. Siamo arrivati alle battute finali di Don Matteo 13, la storica fiction di casa Rai. Infatti i telespettatori sono pronti a scoprire se tornerà in trasmissione Terence Hill: andiamo quindi a vedere le ultime indiscrezioni a riguardo. Terence Hill protagonista della serie televisiva di casa Rai (Via Screenshot)Sono milioni i telespettatori che stanno aspettando con grande ansia il finale di Don Matteo 13. La serie, nel corso di questa stagione, è andata incontro ad un cambio epocale visto che sembrerebbe essere uscito di scena ‘definitivamente’ ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 20 maggio 2022) Spuntano le prime anticipazioni sull’ultimadi Don. Sono tantissimi coloro che si aspettano il ritorno di: cosa accadrà. Siamo arrivati alle battute finali di Don13, la storica fiction di casa Rai. Infatti i telespettatori sono pronti a scoprire se tornerà in trasmissione: andiamo quindi a vedere le ultime indiscrezioni a riguardo.protagonista della serie televisiva di casa Rai (Via Screenshot)Sono milioni i telespettatori che stanno aspettando con grande ansia il finale di Don13. La serie, nel corso di questa stagione, è andata incontro ad un cambio epocale visto che sembrerebbe essere uscito di scena ‘definitivamente’ ...

