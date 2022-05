Don Matteo 13 | le anticipazioni complete della puntata finale

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lesull’ultimadi Don, che andrà in onda giovedì 26 maggio in prima serata su Rai 1 Don, una delle serie Rai più amate dai telespettatori è quasi giunta al termine. Infatti il 24 maggio andrà in onda la penultimatredicesima stagione, mentre il 26 maggio assisteremo all’attesissimodi stagione. Don13 (Instagram)Come tutti sappiano la tredicesima stagione di Donha avuto un successo incredibile, con incassi ed ascolti da record. Infatti quest’ultima stagione ha conquistato non solo i fan abitualiserie, ma anche nuovi telespettatori, tra cui un gran numero di giovani. I motivi di questo grande ...

Prosegue il successo incredibile di Don Matteo 13. La fiction campione di ascolti non si smentisce mai e anche nel corso della serata di ieri giovedì 19 maggio ha sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle tutti gli altri. Ultimi scampoli stagionali per la tredicesima stagione di Don Matteo. Rai 1 ripropone un doppio appuntamento settimanale, con le ultime due puntate previste per il 24 e il 26 maggio.