Domenica al via la 18^ edizione della rassegna di teatro per ragazzi "Il Paese dei Sogni"

Tempo di lettura: 4 minuti

Benevento – Domenica 22 maggio prenderà il via la diciottesima edizione della rassegna di teatro per ragazzi "Il Paese dei Sogni" organizzata dal teatro Eidos in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. "Oltre alla soddisfazione di poter finalmente fruire nuovamente del teatro San Nicola – spiega l'assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini – si rinnova uno dei momenti di animazione artistica e teatrale che la città attende con piacere, grazie anche alla peculiarità di coinvolgere le famiglie, con i loro piccoli, nel teatro. Di qui il convinto sostegno da parte dell'Assessorato alla Cultura e di tutta l'Amministrazione Comunale di ...

