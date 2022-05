Domenica a Sferracavallo regata 'Per non dimenticare' Capaci, aperta a ogni natante (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Domenica 22 Maggio nel golfo di Sferracavallo (PA) la regata ‘Per non dimenticare' organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con la Fondazione Giovanni Falcone. Alla regata, non competitiva, può partecipare qualsiasi natante: "barche in acqua dalle 10 -scrive il circolo in una nota- per una competizione non agonistica, aperta a tutte le classi, il cui unico scopo è mantenere viva la memoria e condannare ogni forma di violenza e prevaricazione. Il golfo di Sferracavallo, dunque, si animerà con windsurf, canoe, kayak da mare, optimist, open skiff, laser e barca d'altura". Inserita nel programma per il XXX anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) -22 Maggio nel golfo di(PA) la‘Per non' organizzata dal Circolo Velicocon la Fondazione Giovanni Falcone. Alla, non competitiva, può partecipare qualsiasi: "barche in acqua dalle 10 -scrive il circolo in una nota- per una competizione non agonistica,a tutte le classi, il cui unico scopo è mantenere viva la memoria e condannareforma di violenza e prevaricazione. Il golfo di, dunque, si animerà con windsurf, canoe, kayak da mare, optimist, open skiff, laser e barca d'altura". Inserita nel programma per il XXX anniversario delle stragi die via D'Amelio, la ...

