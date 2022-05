Doha Zaghi | la candidata che nessuno vuole | dopo il no a Como | viene respinta e poi riammessa a San Bartolomeo Val Cavargna

(Di venerdì 20 maggio 2022) Quella diè un’odissea. La giovane di 31 anni, “mistress” come lei stessa si definisce sui social,aver ricevuto l’alt di Carlo Calenda per aver tentato di correre come consigliera comunale alle elezioni amministrative di, ci ha riprovato. Lady Demonique, questo il suo nome d’arte, ha cercato di candidarsi a sindaco di SanVal, un piccolo comune da 900 abitanti in provincia di. Ma anche qui è arrivato il no della commissione elettorale e la sua candidatura sembrava essere caduta per sempre. Manon si è persa d’animo e ha quindi fatto ricorso al Tar di Milano, che l’ha. Alla fine dunque, la 31enne potrà candidarsi a sindaco del comune comaso di San ...

Doha Zaghi, performer fetish con il nome di Lady Demonique, potrà correre come candidato sindaco per il partito Gay - LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale a San Bartolomeo Val Carvagna nel Comasco.