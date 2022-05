Disney+ | arriva la terza stagione di The Orville | New Horizons Trailer e key art

(Di venerdì 20 maggio 2022)ladi The: New; eccoe key art della serie con Seth MacFarlane, Adrianne Palicki e Penny Johnson Jeraldha diffuso ilufficiale e la key art delladi The: Newche in Italia sarà disponibile dal 2 giugno sulla piattaforma streaming. Ambientata 400 anni nel futuro, The: Newvede l’equipaggio della U.S.S.impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e ad affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre prosegue la sua missione di esplorazione spaziale. The ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Disney_IT: Ecco a voi ??LA PRIMA IMMAGINE?? di Amy Adams e Maya Rudolph da Disney’s #Disenchanted! Il nuovo film originale arriva prossim… - David79793413 : RT @DisneyPlusIT: Ecco a voi ??LA PRIMA IMMAGINE?? di Amy Adams e Maya Rudolph da Disney’s #Disenchanted! Il nuovo film originale arriva pros… - Parole_a_Colori : RT @DisneyStudiosIT: Ecco a voi ??LA PRIMA IMMAGINE?? di Amy Adams e Maya Rudolph da Disney’s #Disenchanted! Il nuovo film originale arriva p… - alamekarim1 : RT @DisneyPlusIT: Ecco a voi ??LA PRIMA IMMAGINE?? di Amy Adams e Maya Rudolph da Disney’s #Disenchanted! Il nuovo film originale arriva pros… - cyrusmiile : RT @DisneyPlusIT: Ecco a voi ??LA PRIMA IMMAGINE?? di Amy Adams e Maya Rudolph da Disney’s #Disenchanted! Il nuovo film originale arriva pros… -

...episodio che ABC trasmetterà il prossimo 26 maggio negli Stati Uniti ( in Italia a giugno su+...anche un aiuto esterno: Jackson Avery, dopo essere partito per Boston con April, torna per ...Il vero successo , però,grazie a titoli come Scooby - Doo e il suo sequel , ma anche L'alba ... James Gunn viene licenziato sia dalla Marvel sia dalla WaltCompany nel 2018 . Poco dopo ...Con un improvvido aggiornamento social potrebbe essere stata svelata la data di debutto in streaming su Disney Plus di Doctor Strange ...The Valet, la commedia con protagonisti Samara Weaving ed Eugenio Derbez è in arrivo, il 20 maggio, su Disney Plus. Vediamo di che si tratta.