Disney+ al lavoro su una nuova serie di Daredevil, ma tra i fan è polemica: rivedremo Charlie Cox? (Di venerdì 20 maggio 2022) Con grande sorpresa, Variety annuncia che Disney+ sarebbe al lavoro su una nuova serie di Daredevil, che dovrebbe riportare in scena il celebre avvocato Matt Murdock della Marvel. Secondo quanto riferito, Matt Corman e Chris Ord, che in precedenza hanno co-creato Covert Affairs per USA Network, scriveranno le sceneggiature e saranno produttori esecutivi del progetto. Marvel’s Daredevil è stato il primo tentativo televisivo di portare sullo schermo l’eroe non vedente interpretato da Charlie Cox in una serie pubblicata da Netflix, che è andata in onda dal 2015 al 2018, prima di essere cancellata dopo tre stagioni. Daredevil ha dato (breve) vita a un universo televisivo Marvel su Netflix, lanciando poi le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Con grande sorpresa, Variety annuncia chesarebbe alsu unadi, che dovrebbe riportare in scena il celebre avvocato Matt Murdock della Marvel. Secondo quanto riferito, Matt Corman e Chris Ord, che in precedenza hanno co-creato Covert Affairs per USA Network, scriveranno le sceneggiature e saranno produttori esecutivi del progetto. Marvel’sè stato il primo tentativo televisivo di portare sullo schermo l’eroe non vedente interpretato dain unapubblicata da Netflix, che è andata in onda dal 2015 al 2018, prima di essere cancellata dopo tre stagioni.ha dato (breve) vita a un universo televisivo Marvel su Netflix, lanciando poi le ...

