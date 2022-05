DIRETTA Giro d’Italia 2022, Sanremo-Cuneo LIVE: il vantaggio dei fuggitivi sale a 6’30”. Bardet abbandona il Giro (Di venerdì 20 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.25 Andatura fortissima in gruppo in questo tratto di leggera discesa. Anche i fuggitivi riescono a fare velocità e il loro vantaggio è ancora vicino ai 6?. Il gruppo dovrà faticare per raggiungerli. 15.22 Sempre le squadre dei velocisti a fare l’andatura in gruppo. Le più attive Groupama e QuickStep in questo frangente, ma UAE e Israel sono appena dietro. 15.19 Ricordiamo la composizione della fuga: Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri (EOLO-Kometa) e Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma). Filippo Tagliani si è staccato sul Colle di Nava e sta per essere ripreso dal gruppo. 15.17 82 km al traguardo. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.25 Andatura fortissima in gruppo in questo tratto di leggera discesa. Anche iriescono a fare velocità e il loroè ancora vicino ai 6?. Il gruppo dovrà faticare per raggiungerli. 15.22 Sempre le squadre dei velocisti a fare l’andatura in gruppo. Le più attive Groupama e QuickStep in questo frangente, ma UAE e Israel sono appena dietro. 15.19 Ricordiamo la composizione della fuga: Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri (EOLO-Kometa) e Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma). Filippo Tagliani si è staccato sul Colle di Nava e sta per essere ripreso dal gruppo. 15.17 82 km al traguardo. Il ...

