Dieta del tonno per perdere 5 kg in 3 giorni | menù

La Dieta del tonno è tra le diete più rapide e facili da seguire per perdere fino a 5 kg in 3 giorni. La Dieta del tonno è una Dieta restrittiva che serve a liberarsi velocemente di qualche chilo. Per avere gli effetti desiderati la Dieta va associata ad una buona idratazione ed in particolare bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno. Inoltre vanno letteralmente esclusi alcuni alimenti ed in particolare quelli che contengono zuccheri, grassi, prodotti chimici. Tra le regole da seguire c'è poi quella di camminare per cica 20 minuti al giorno a ritmo sostenuto. tonno: proprietà e benefici per la salute Il tonno è un alimento ricco di omega 3, contiene vitamine del gruppo B ed è ricco di ferro. È fonte ...

