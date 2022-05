Di Maria Juve | parti sempre più vicine | il PSG annuncia la separazione

(Di venerdì 20 maggio 2022) Di, più vicino l’arrivo dell’argentino in bianconero. Il PSG hato ladal giocatore dopo sette anni Ora è anche ufficiale: le strade di Angel Die il PSG si separeranno al termine di questa stagione. Dopo sette anni all’ombra della Tour Eiffel, l’argentino è pronto a iniziare una nuova avventura. ????Le @PSG inside tient à saluer ????? ?? ????? et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.— Paris Saint-Germain (@PSG inside) May 20, 2022 Ad attenderlo c’è lantus,più vicina secondo molteplici fonti a mettere a segno il grande colpo a parametro zero. L’argentino, intanto, giocherà domani la sua ultima ...

Advertising

forumJuventus : GdS: “Pogba e Di Maria si avvicinano sempre più: dai due arrivano segnali positivi per la Juve” ?… - sportmediaset : Dopo Dybala e Berna tocca a Morata: la Juve si rinnova. Di Maria è vicino #Juventus #Mercato… - cmdotcom : #DiMaria si prepara per la #Juve e saluta il #PSG: 'Grazie', la FOTO coi compagni - carlo2woo : RT @NikoSchira: @RenoJFC @NicoSchira Ma bastaaa! L’accordo tra la Juve e Di Maria è TOTALE da ottobre. Mancano degli aspetti burocratici ch… - RenoJFC : RT @NikoSchira: @RenoJFC @NicoSchira Ma bastaaa! L’accordo tra la Juve e Di Maria è TOTALE da ottobre. Mancano degli aspetti burocratici ch… -

POGBA - 'Filtra un certo ottimismo, lavuole accelerare sia per lui che per Di. Su Pogba c'è anche il Psg, ma il giocatore si starebbe convincendo a non tornare in Francia. Contratto da 4 ...Inter eA me fa paura l'Empoli" Dirette tutte le dirette di sport Martedì 10/5 Mercoledì 11/5 ...20 Pablo Carreno Busta - Karen Khachanov 1 - 2 13:00Camila Osorio Serrano - Victoria ...il Psg ha annunciato l’addio di Angel Di Maria alla squadra parigina al termine della stagione. Dopo 7 stagioni, condite da 18 trofei, il fuoriclasse argentino si prepara all’addio alla Francia: ...Il Fideo per l'occasione ha voluto salutare via Instagram i suoi compagni nell'ultimo allenamento prima del match di domani al 'Parco dei Principi' ...