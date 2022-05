Democrazia eccentrica, politica incoerente: ecco l’Italia (Di venerdì 20 maggio 2022) Dice Giovanni Orsina nel suo ultimo libro edito da Rubbettino “Una Democrazia eccentrica” che l’Italia stenta a riconoscersi perché si sente strana. O si sente strana perché stenta a riconoscersi. E non riconoscendosi non riesce a immaginarsi stretta in un disegno unico nazionale che la rappresenti tutta. Naturalmente il politologo della Luiss è molto più sottile e raffinato del rozzo giornalista che cerca d’interpretarlo. Ma il succo del ragionamento è su per giù quello descritto ed è il motivo per il quale qui vince la frammentazione più che altrove con partiti e partitini divisi su praticamente tutto. Divisi perfino sulle regole del gioco che infatti cambiano così velocemente da non dare il tempo di abituarsi, ciascuna parte provvisoriamente vincente provando a forzare il gioco a proprio vantaggio o in tale presunzione. Ogni giro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) Dice Giovanni Orsina nel suo ultimo libro edito da Rubbettino “Una” chestenta a riconoscersi perché si sente strana. O si sente strana perché stenta a riconoscersi. E non riconoscendosi non riesce a immaginarsi stretta in un disegno unico nazionale che la rappresenti tutta. Naturalmente il politologo della Luiss è molto più sottile e raffinato del rozzo giornalista che cerca d’interpretarlo. Ma il succo del ragionamento è su per giù quello descritto ed è il motivo per il quale qui vince la frammentazione più che altrove con partiti e partitini divisi su praticamente tutto. Divisi perfino sulle regole del gioco che infatti cambiano così velocemente da non dare il tempo di abituarsi, ciascuna parte provvisoriamente vincente provando a forzare il gioco a proprio vantaggio o in tale presunzione. Ogni giro ...

Una politica "eccentrica" ma professionale "Si può vivere senza politica" Un dilemma che da ministro tecnico Paola Severino si è posta spesso e che ha rilanciato alla presentazione del libro "Una democrazia eccentrica" del professor Giovanni Orsina , direttore della Luiss School of Government . Occasione propizia per rinnovare la discussione visto che l'evento ha visto come ospiti il ... Fare politica in un mondo in frantumi Dibattito in occasione della presentazione del libro di Giovanni Orsina dal titolo "Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica", edito da Rubbettino. Saluti introduttivi: Paola Severino, Vicepresidente Luiss. Intervengono per l'occasione: Giorgia Meloni (... Il faccia a faccia tra Letta e Meloni alla Luiss. Foto di Pizzi 19/05/2022 Enrico Letta e Giorgia Meloni si sono ritrovati, nuovamente, per la presentazione di un ...