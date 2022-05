Ddl concorrenza, Draghi in pressing sul Senato. Meloni: vuole espropriare 30mila aziende italiane (Di venerdì 20 maggio 2022) Sulla questione dei balneari “troveremo un accordo come abbiamo fatto sul catasto”, promette Matteo Salvini. E nell’attesa Mario Draghi scrive alla presidente del Senato Casellati chiedendole un’accelerazione dei lavori sul ddl concorrenza per rispettare gli impegni del Pnrr. “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari – scrive Draghi – deve rappresentare che, senza una sollecita definizione dei lavori del Senato con l’iscrizione in Aula del provvedimento ed una sua rapida approvazione entro fine maggio sarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr”. La commissione referente ha ricevuto il testo il 23 dicembre e ancora non c’è stata una votazione sugli emendamenti. Insomma bisogna fare presto. Una vera e propria “strigliata” del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Sulla questione dei balneari “troveremo un accordo come abbiamo fatto sul catasto”, promette Matteo Salvini. E nell’attesa Marioscrive alla presidente delCasellati chiedendole un’accelerazione dei lavori sul ddlper rispettare gli impegni del Pnrr. “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari – scrive– deve rappresentare che, senza una sollecita definizione dei lavori delcon l’iscrizione in Aula del provvedimento ed una sua rapida approvazione entro fine maggio sarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr”. La commissione referente ha ricevuto il testo il 23 dicembre e ancora non c’è stata una votazione sugli emendamenti. Insomma bisogna fare presto. Una vera e propria “strigliata” del ...

