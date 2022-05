Dall’Inghilterra: Origi pronto a lasciare il Liverpool per firmare con il Milan (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal Guardian, l’attaccante del Liverpool Divock Origi potrebbe essere il primo colpo di mercato in zona offensiva per il Milan. Il calciatore, infatti, non rinnoverà il suo contratto con i Reds e, sempre leggendo ciò che scrive il quotidiano inglese, sembra aver già trovato un accordo con la società rossonera. Addirittura il quotidiano britannico parla di visite mediche e firma del contratto solo da fissare, per quello che sarebbe un importante rinforzo offensivo per il Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal Guardian, l’attaccante delDivockpotrebbe essere il primo colpo di mercato in zona offensiva per il. Il calciatore, infatti, non rinnoverà il suo contratto con i Reds e, sempre leggendo ciò che scrive il quotidiano inglese, sembra aver già trovato un accordo con la società rossonera. Addirittura il quotidiano britannico parla di visite mediche e firma del contratto solo da fissare, per quello che sarebbe un importante rinforzo offensivo per il. SportFace.

