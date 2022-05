Dalla Polizia di Stato alla Vigilanza Privata il passo è breve (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – “La storia attuale della Vigilanza Privata è costellata di tanti ex appartenenti alle Forze dell’Ordine che sono transitati al termine o anche nel bel mezzo della loro carriera nel settore della Vigilanza Privata. Uno degli esempi di maggiore evidenza è dato dal Dott. Antonio Del Greco (nella foto), storica figura della Polizia di Stato nella capitale, ove ha ricoperto tra gli altri il ruolo di Dirigente della squadra omicidi di Roma nonché della sezione Polaria dell’aeroporto di Fiumicino. Carriera la sua, fino alla data del suo congedo nel 2016, costellata di importanti successi investigativi in tutti i ruoli di comando da lui ricoperti. Al termine di una così brillante carriera, il compianto Comm. Domenico Gravina, fondatore nel 1975 del noto istituto di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – “La storia attuale dellaè costellata di tanti ex appartenenti alle Forze dell’Ordine che sono transitati al termine o anche nel bel mezzo della loro carriera nel settore della. Uno degli esempi di maggiore evidenza è dato dal Dott. Antonio Del Greco (nella foto), storica figura delladinella capitale, ove ha ricoperto tra gli altri il ruolo di Dirigente della squadra omicidi di Roma nonché della sezione Polaria dell’aeroporto di Fiumicino. Carriera la sua, finodata del suo congedo nel 2016, costellata di importanti successi investigativi in tutti i ruoli di comando da lui ricoperti. Al termine di una così brillante carriera, il compianto Comm. Domenico Gravina, fondatore nel 1975 del noto istituto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sventati dalla polizia attacchi informatici all'#Eurovision Song Contest provenienti dall'estero #Escita #ESC2022… - mimmop61 : Venezia, borseggiatrici in azione sul vaporetto. Arrestate dalla polizia locale - andrea_gym : RT @Gianl1974: Un attacco hacker a vari portali istituzionali italiani è in corso fin dalle 22 di ieri sera. La notizia è confermata dalla… - 1italiano1 : Hacker Killnet mettono nel mirino 50 obiettivi italiani. Attacco in corso dalle 22 di ieri sera, confermato dalla p… - Giorgio_JD78 : Dite agli hacker russi che non cambia niente l'avere attaccato il sito della magistratura che resta irraggiungibile… -