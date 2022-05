Dal 6 luglio scatta il nuovo obbligo sulle auto: cosa serve a bordo (e chi riguarda) (Di venerdì 20 maggio 2022) Novità importante per tutti gli automobilisti. Da luglio infatti entrerà in vigore un nuovo regolamento Ue (2019/44) che di fatto andrà a dare indicazioni precise sui sistemi avanzati per la sicurezza dei veicoli e la protezione dei passeggeri. Dal 6 luglio scatta l'obbligo di installazione della scatola nera su tutti i veicoli di nuova omologazione Ue. Come ricorda Virglio Motori, tutti i costruttori dovranno adeguarsi alle direttive con l'inserimento della black box. L'entrata in vigore delle nuove regole avverrà in due fase: la prima è appunto a luglio 2022, la seconda entro luglio 2024. Infatti dal 7 luglio 2024 la scatola nera sarà prevista per tutte le auto di nuova immatricolazione. Ricordiamo, per non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Novità importante per tutti glimobilisti. Dainfatti entrerà in vigore unregolamento Ue (2019/44) che di fatto andrà a dare indicazioni precise sui sistemi avanzati per la sicurezza dei veicoli e la protezione dei passeggeri. Dal 6l'di installazione della scatola nera su tutti i veicoli di nuova omologazione Ue. Come ricorda Virglio Motori, tutti i costruttori dovranno adeguarsi alle direttive con l'inserimento della black box. L'entrata in vigore delle nuove regole avverrà in due fase: la prima è appunto a2022, la seconda entro2024. Infatti dal 72024 la scatola nera sarà prevista per tutte ledi nuova immatricolazione. Ricordiamo, per non ...

Advertising

GiovaAlbanese : Ufficiale: sarà #calciomercato dal primo luglio al primo settembre, dunque con quattro turni di #SerieA in mezzo, t… - ItalyinLDN : ???? Apertura del Consolato di Manchester (@ItalyInMCR) dal 18 luglio. Modifica servizi consolari dal 30 maggio??… - Libero_official : Dal 6 luglio entra in vigore il nuovo regolamento Ue: novità importanti per gli automobilisti, cosa cambia… - DoxeeInc : ?? Dal 1° luglio 2022 verrà definitivamente abolito l’#esterometro. Cosa cambierà dal punto di vista operativo? Qual… - AntonioDino11 : RT @MannApp_TV: Il 14 luglio 1907 nasce Venturino Panebianco, archeologo e storico, molti dei reperti rinvenuti nelle sue campagne di scav… -

Gabry Ponte a Biella ecco quando A inizio luglio l'artista avrebbe dovuto esibirsi all''Alpàa a Varallo, ma proprio in questi giorni ... Gabry Ponte ha dovuto rinunciare, e al suo posto ci sarà un altro dj molto amato dal pubblico, ... Scherma: Dal 31 maggio al 5 giugno Courmayeur gli assoluti ...stagione internazionale con i Campionati Europei di metà giugno ad Antalya e i Mondiali di luglio ... L'Istituto Auxologico Italiano, riconosciuto dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e ... Ipsoa Collegamenti in autobus con Cesenatico che sarà attivo per l’intero periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto, per agevolare gli spostamenti di cittadini e turisti. La prima corsa partirà alle 12.34 da Cervia e alle 19.34 da Cesenatico, ... “Pnrr, ad ottobre pronti” Basti pensare che nel luglio del 2003 l’Assemblea dei Sindaci dell’AATO Calore Irpino giunse a un passo dall’affidamento in favore di ACS: le lotte intestine alla politica non consentirono il ... A iniziol'artista avrebbe dovuto esibirsi all''Alpàa a Varallo, ma proprio in questi giorni ... Gabry Ponte ha dovuto rinunciare, e al suo posto ci sarà un altro dj molto amatopubblico, ......stagione internazionale con i Campionati Europei di metà giugno ad Antalya e i Mondiali di... L'Istituto Auxologico Italiano, riconosciutoMinistero della Salute come Istituto di Ricovero e ... e-fattura ed esterometro: cosa cambia dal 1° luglio 2022 che sarà attivo per l’intero periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto, per agevolare gli spostamenti di cittadini e turisti. La prima corsa partirà alle 12.34 da Cervia e alle 19.34 da Cesenatico, ...Basti pensare che nel luglio del 2003 l’Assemblea dei Sindaci dell’AATO Calore Irpino giunse a un passo dall’affidamento in favore di ACS: le lotte intestine alla politica non consentirono il ...