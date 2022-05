DaCasaCon | la rubrica social di Laura Pompeo diventa un libro  Presentazione al Salone del Libro

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Laonline #di, e’to un, dopo due anni di attività., Assessore alla Cultura e al Turismo della Città di Moncalieri (TO), archeologa ed esperta di valorizzazione dei beni e delle attività culturali, ha ideato e avviato nel 2020, all’inizio della pandemia, una serie di incontri in diretta FaceBook con ospiti noti, nomi rappresentativi di ambiti diversi della società, invitati da casa… non a caso! La trasmissione e’ nata nell’aprile 2020, quando L’isolamento a cui eravamo costretti dal lockdown aveva messo in pausa le relazionii in presenza. “La necessità di rimanere in contatto, ma anche l’esigenza di condividere il nostro vissuto nell’emergenza sanitaria, mi ha fatto ...