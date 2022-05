Creme contorno occhi low cost | prodotti top a meno di 20 euro

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lo sguardo la dice lunga su di noi, sul nostro stato d’animo e la nostra età. Uno scuro e segnato rende ogni volto più severo e pesante. Per questo motivo moltissime persone, uomini e donne, hanno tanta cura di borse eaie. Nella zona perioculare la pelle è sottilissima e i segni del tempo compaiono precocemente. Inoltre, stanchezza, vita sregolata e una scarsa cura della cute possono rendere ilo segnato, creando rughette e grinze fastidiose. Per non parlare di borse eaie che rendono il viso stanco ed affaticato, togliendo allo sguardo luminosità e freschezza. Per questi inestetismi esistonoe sieri economici ed efficaci. Garnier Bio crema...