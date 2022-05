Covid: Veneto, lenta discesa dei contagi, +2.191 in 24 ore (Di venerdì 20 maggio 2022) Prosegue la lenta discesa dei contagi Covid in Veneto, che registra 2.191 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano 2.567), e 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Prosegue ladeiin, che registra 2.191 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano 2.567), e 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle ...

