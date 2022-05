Covid Sicilia, 4 morti e 2.117 nuovi positivi: 190 Ragusa (Di venerdì 20 maggio 2022) Ragusa – Altri 190 nuovi positivi in provincia di Ragusa. Sono stati registrati dal Ministero della Salute e fanno parte dei 2.117 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.027 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.352.Il tasso di positività sale al 14,1%, ieri era all’13,2%.La Sicilia, anche oggi, è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 88.293 con una diminuzione di 2.048 casi. I guariti sono 4.418 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 10.837. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 632, 14 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30 esattamente come 24 ore prima.A ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 20 maggio 2022)– Altri 190in provincia di. Sono stati registrati dal Ministero della Salute e fanno parte dei 2.117casi di19 registrati a fronte di 15.027 tamponi processati in.Il giorno precedente ierano 2.352.Il tasso dità sale al 14,1%, ieri era all’13,2%.La, anche oggi, è al sesto posto per contagi. Gli attualisono 88.293 con una diminuzione di 2.048 casi. I guariti sono 4.418 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 10.837. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 632, 14 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30 esattamente come 24 ore prima.A ...

