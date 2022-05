Covid oggi Lombardia, 3.539 contagi e 15 morti. A Milano 486 casi (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.539 nuovi contagi da coronavirus oggi, 20 maggio in Lombardia, pari al 10,5% dei tamponi che sono stati 33.517. Lo riferisce il bollettino regionale, riportanto altri 15 decessi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, che sono in tutto 35 (-2) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-33) per un totale di 830 pazienti. I nuovi casi in provincia di Milano sono 1.145, di cui 486 a Milano città. Quanto alle altre province, Bergamo: 306; Brescia: 468; Como: 183; Cremona: 104; Lecco: 118; Lodi: 100; Mantova: 146; Monza e Brianza: 315; Pavia: 197; Sondrio: 68; Varese: 268. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.539 nuovida coronavirus, 20 maggio in, pari al 10,5% dei tamponi che sono stati 33.517. Lo riferisce il bollettino regionale, riportanto altri 15 decessi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, che sono in tutto 35 (-2) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-33) per un totale di 830 pazienti. I nuoviin provincia disono 1.145, di cui 486 acittà. Quanto alle altre province, Bergamo: 306; Brescia: 468; Como: 183; Cremona: 104; Lecco: 118; Lodi: 100; Mantova: 146; Monza e Brianza: 315; Pavia: 197; Sondrio: 68; Varese: 268. L'articolo proviene da Italia Sera.

