Covid oggi Italia, report Iss: in calo Rt e incidenza (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid oggi Italia, calano Rt e incidenza. Lo sottolinea il report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. L'indice di trasmissibilità (Rt) scende a 0,89. "Nel periodo 27 Aprile – 10 maggio , l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in diminuzione rispetto alla settimana precedente", sottolinea l'Iss aggiungendo che "l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente: Rt a 0,84 (0,81-0,87) al 10 maggio contro Rt a 0,84 (0,82-0,87) al 3 maggio", aggiunge l'Iss. Scende ancora l'incidenza settimanale "dei casi Covid in Italia: 375 ...

