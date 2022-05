Covid oggi Emilia Romagna, 2.314 contagi e 12 morti: bollettino 20 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.314 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 20 maggio, in Emilia Romagna su un totale di 15.607 tamponi, di cui 8.701 molecolari e 6.906 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,8%. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione che segnala anche 12 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (+4 rispetto a ieri, pari al +12,5%), l’età media è di 67,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.047 (-27 rispetto a ieri, -2,5%), età media 75,4 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.314 i nuovida Coronavirus registrati, 20, insu un totale di 15.607 tamponi, di cui 8.701 molecolari e 6.906 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,8%. Lo riferisce ildella Regione che segnala anche 12 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 36 (+4 rispetto a ieri, pari al +12,5%), l’età media è di 67,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.047 (-27 rispetto a ieri, -2,5%), età media 75,4 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 ...

