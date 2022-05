Covid | news di oggi Negli Usa raccomandata terza dose Pfizer nei bambini LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il Centers for Disease and Control Prevention degli Stati Uniti invita alla somministrazione: "Sappiamo che questi vaccini sono sicuri e dobbiamo continuare ad aumentare il numero diprotetti". Nelle ultime 24 ore sono calati i ricoveri sia in terapia intensiva (-19) che nei reparti ordinari (-256); 108 i morti.