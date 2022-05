Covid | news di oggi Bollettino | 26 561 casi e 89 vittime Tasso positività al 11 | 4% LIVE

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 233.745 i tamponi effettuati. Scendono ricoveri (-208) e terapie intensive (-1). Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità conferma il calo dei contagi danel nostro Paese. L'Rt scende a 0,89 da 0,96, incidenza giù a 375 da 458. Negli Usa, il Centers for Disease and Control Prevention consiglia la terza dose per i bambini. In Corea del Nord 2 milioni di persone con la febbre. Draghi agli studenti: "Sperò che dall'anno prossimo non ci sia più bisogno delle mascherine"

