Covid, L'indice di trasmissibilità scende allo 0.89%

Secondo i nuovi dati sul Coronavirus in Italia diffusi oggi è possibile affermare che diminuisce almeno L'indice di trasmissibilità. Al termine di questa settimana, infatti, questo dato si attesta al 0,89, con una calo rispetto allo 0,96 della scorsa settimana. Nella giornata di ieri, inoltre, il nostro Paese ha registrato 30.310 positivi e 108 invece le vittime. Tra molecolari e antigenici, i dati parlano di 247.741 tamponi effettuati. I risultati sottolineano un tasso di positività che torna a salire al 12,2%. In Italia, dunque, al momento si contano meno di 900mila persone positive al Covid-19. Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, si apprende che l'incidenza è scesa. Questa settimana, infatti, si fissa a 375 su 100mila abitanti.

