News24_it : Covid: netto calo dei positivi, 592 nuovi casi - Liguria - Agenzia ANSA - NazioneLaSpezia : Covid Liguria, bollettino del 20 maggio: tanti guariti, calano i positivi - AnsaLiguria : Covid: netto calo dei positivi, 592 nuovi casi. Scende al 10% tasso positività, a livello nazionale è all'11,4%… - rep_genova : Covid, in Liguria netto calo dei positivi [aggiornamento delle 18:07] - qn_lanazione : Covid Liguria, bollettino del 20 maggio: tanti guariti, calano i positivi -

Genova " Netto calo dei positivi alnelle ultime 24 ore in. Sono 11.326 i positivi, 345 in meno. I nuovi casi sono 592 , emersi da 5.879 tamponi (1.360 molecolari e 4.519 test antigenici). Il tasso di positività è del 10,......dello Sport pre- 19. Una giornata segnata anche istituzionalmente dalla presenza di "The Ocean Race", nell'area della Primazona FIV di avviamento alla Vela, e Orientamenti di Regione, ...Ad oggi sono stati raccolti 3500 dollari, l’obiettivo e raggiungere i 5000 per superare quanto raccolto nell’ultima edizione, quella del 2019 senza restrizioni dovute al Covid. «Dopo due anni di ...La Spezia, 20 maggio 2022 - Sostanziale stabilità dei ricoveri per Covid negli ospedali della Liguria: un ospedalizzato in più, 202 in tutto dei quali 8 in terapia intensiva (5 al San Martino, due ...