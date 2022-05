Covid, il trend di contagi e decessi ancora in calo. I dati: 26.561 nuovi casi e 89 morti, -208 ricoverati (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 26.561 i nuovi casi di Covid registrati in Italia venerdì 20 maggio, frutto di 233.745 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività all’11,4% (in calo rispetto al 12,2% di ieri). Il trend dei contagi è ancora in discesa: i positivi erano 30.310 giovedì e soprattutto erano stati ben 38.507 venerdì scorso. Significa un calo superiore al 30%. Diminuisce anche il numero dei decessi: oggi il ministero della Salute comunica altri 89 morti, meno dei 108 di ieri e dei 115 comunicati una settimana fa. Prosegue anche il miglioramento delle ospedalizzazioni, seppure a ritmo costante. In calo i ricoverati con sintomi in area ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 26.561 idiregistrati in Italia venerdì 20 maggio, frutto di 233.745 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività all’11,4% (inrispetto al 12,2% di ieri). Ildeiin discesa: i positivi erano 30.310 giovedì e soprattutto erano stati ben 38.507 venerdì scorso. Significa unsuperiore al 30%. Diminuisce anche il numero dei: oggi il ministero della Salute comunica altri 89, meno dei 108 di ieri e dei 115 comunicati una settimana fa. Prosegue anche il miglioramento delle ospedalizzazioni, seppure a ritmo costante. Incon sintomi in area ...

