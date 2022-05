“Cotto e Mangiato”: dolce al caffè al cucchiaio (Di venerdì 20 maggio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolce estivo, al profumo di caffè. Ecco il dolce al caffè al cucchiaio. Raffreddato e Mangiato! Ingredienti 2 tazzine di caffè espresso, 2 cucchiaino di caffè solubile, 1 cucchiaino di zucchero, 150 g cioccolato fondente, 1 noce di burro, 200 g panna da montare, 80 g zucchero a velo, 250 g mascarpone Procedimento In un bicchiere, mescoliamo il caffè espresso con il caffè solubile ed un cucchiaino di zucchero. Mettiamo a raffreddare in frigorifero. Sciogliamo a bagnomaria o al microonde il cioccolato fondente con una noce di burro. Con le fruste, montiamo la ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 20 maggio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato unestivo, al profumo di. Ecco ilalal. Raffreddato e! Ingredienti 2 tazzine diespresso, 2 cucchiaino disolubile, 1 cucchiaino di zucchero, 150 g cioccolato fondente, 1 noce di burro, 200 g panna da montare, 80 g zucchero a velo, 250 g mascarpone Procedimento In un bicchiere, mescoliamo ilespresso con ilsolubile ed un cucchiaino di zucchero. Mettiamo a raffreddare in frigorifero. Sciogliamo a bagnomaria o al microonde il cioccolato fondente con una noce di burro. Con le fruste, montiamo la ...

