Costa d’Avorio, Gasset è il nuovo CT dopo Beaumelle (Di venerdì 20 maggio 2022) Il francese Jean-Louis Gasset è stato nominato Commissario Tecnico della Costa d’Avorio, dopo l’era di Patrice Beaumelle sulla panchina della nazionale africana. Il tecnico sessantottenne ha firmato un contratto di un anno, con rinnovo per un altro anno in caso di semifinali nella Coppa d’Africa 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Il francese Jean-Louisè stato nominato Commissario Tecnico dellal’era di Patricesulla panchina della nazionale africana. Il tecnico sessantottenne ha firmato un contratto di un anno, con rinnovo per un altro anno in caso di semifinali nella Coppa d’Africa 2023. SportFace.

