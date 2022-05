Così l’Italia si prepara per andare a sminare il porto di Odessa (Di venerdì 20 maggio 2022) Il varco è stretto. Letteralmente, perfino. E i tempi e i modi – e non si tratta di dettagli – andranno definiti. Ma nell’attesa che gli eventi prendano la forma sperata, nella speranza che una tre... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Il varco è stretto. Letteralmente, perfino. E i tempi e i modi – e non si tratta di dettagli – andranno definiti. Ma nell’attesa che gli eventi prendano la forma sperata, nella speranza che una tre... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

AlfredoPedulla : Su #Dybala ripetiamo: a) vuole restare in #Italia; b) oggi aspetta solo l’#Inter; c) aprirà all’estero (quanti nomi… - pietroraffa : == 'L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia, di aderire alla… - team_world : Spesso è l'attesa a rendere speciale l'evento: e sarà così anche OGGI, vigilia dell'uscita dell'album di Harry Styl… - Jkado67 : RT @GiorgiaMeloni: Roberto Speranza ha fallito. La sua inadeguatezza e la sua incapacità hanno caratterizzato tutto il suo operato. L’Itali… - franco74348697 : @lauraboldrini ma finiscila, che x gente come te l'Italia e' ridotta cosi' -