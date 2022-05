Cosenza-Vicenza 2-0, Bisoli: “Missione compiuta con fatica estrema” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico del Cosenza, Pierpaolo Bisoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Vicenza che vale la permanenza in Serie B. Ecco le sue parole: “Missione compiuta con fatica estrema. Abbiamo regalato a una città un patrimonio. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario che verrà ricordato per tanti anni. Era una partita che valeva un’intera stagione. Nel primo tempo ho cercato di tenere lo 0-0. Mi dicono che sono un difensivista. Ho messo una punta in più a inizio ripresa e abbiamo vinto. Dedico la salvezza alla mia famiglia che non vedo da un mese e mezzo. Dico grazie al presidente e ai ragazzi. Era da tempo che non provavo questa sensazione. Ho trovato giocatori splendidi che mi hanno seguito. Anche il pubblico è stato ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico del, Pierpaolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 ottenuta contro ilche vale la permanenza in Serie B. Ecco le sue parole: “con. Abbiamo regalato a una città un patrimonio. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario che verrà ricordato per tanti anni. Era una partita che valeva un’intera stagione. Nel primo tempo ho cercato di tenere lo 0-0. Mi dicono che sono un difensivista. Ho messo una punta in più a inizio ripresa e abbiamo vinto. Dedico la salvezza alla mia famiglia che non vedo da un mese e mezzo. Dico grazie al presidente e ai ragazzi. Era da tempo che non provavo questa sensazione. Ho trovato giocatori splendidi che mi hanno seguito. Anche il pubblico è stato ...

Advertising

sportface2016 : +++Il #Cosenza si salva ai #playout, #Vicenza retrocesso in #SerieC+++#SerieB - sportmediaset : L'eterno Larrivey tiene il Cosenza in Serie B, il Vicenza è retrocesso #serieb #cosenza #vicenza #larrivey… - gippu1 : #Maresca ispiratissimo nel play-out di serie B Vicenza-Cosenza, in mezz'ora ha già terremotato la partita - sportface2016 : #Cosenza-#Vicenza 2-0, #Bisoli: “Missione compiuta con fatica estrema” - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #SerieBKT, Larrivey salva il #Cosenza: il #Vicenza è retrocesso in Lega Pro -