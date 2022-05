Cosenza | la denuncia di Arcigay | «Un 16enne picchiato dallo zio perché gay | ha 4 costole rotte»

(Di venerdì 20 maggio 2022) «Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia». Questo avrebbe detto lo zio paterno di un ragazzo omosessuale di 16 anni diche era uscito con alcune amiche portando con sé uno zaino con una bandana raimbow legata. La storia la racconta su Facebook il segretario di Eos-Silvio Cilento. Dopo l’avvertimento arrivano poi schiaffi, pugni e calci. «Non contento lo zio chiama altri tre uomini (maschi) per aiutarlo. Risultato: 4, setto nasale deviato, lesioni di vario genere. Lo zio lo carica in macchina, lo porta a casa e: “Ora muori in casa”», scrive Cilento. «Sono state fatte le giuste e necessarie denunce», aggiunge sottolineando che «fisicamente il ragazzo sta meglio, si riprenderà. Moralmente e psicologicamente non oso immaginare come stia, forse non lo voglio ...

StigmabaseF : Zio rompe le costole al nipote 16enne: 'Niente gay nella nostra famiglia' - - StigmabaseF : Sedicenne pestato dallo zio perché gay, la denuncia dell'Arci Cosenza - Il Quotidiano del Sud: Un'aggressione feroc… - Piergiulio58 : Ragazzo aggredito da zio perché gay, 'adesso muori a casa'. La denuncia su Facebook del presidente di Arci Cosenza… - StigmabaseF : Non vogliamo gay nella nostra famiglia e rompe 4 costole al nipote 16enne: Ora muori a casa: “Non vogliamo gay nell… - SonkyK : RT @senia65: «Non vogliamo ricchioni in famiglia». Calci e pugni a un 16enne Vergognosa aggressione da parte di uno zio paterno e di altri… -

La storia la racconta su Facebook il segretario di Eos - ArcigaySilvio Cilento. Dopo l'avvertimento arrivano poi schiaffi, pugni e calci. "Non contento lo zio chiama altri tre uomini (maschi)...L'episodio è stato denunciato dal presidente di Arci, Silvio Cilento. Non tollera gay in famiglia: lasu Facebook 'Non vogliamo r******* in famiglia' questa sarebbe stata la frase ...Le conseguenze e la denuncia Come ribadisce il presidente di Arci Cosenza, Silvio Cilento, episodi del genere accadono troppo spesso e vanno denunciati perché non sempre le vittime sopravvivono ma ...Ragazzo picchiato dallo zio perché omosessuale, shock a Cosenza | A rendere noto l'accaduto è stato Silvio Cilento, presidente di Arci ...