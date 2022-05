Cosenza, 16enne picchiato dallo zio: “Non vogliamo gay in famiglia, muori!” (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuovo grave episodio di omofobia, questa volta in Calabra. Lo scorso 17 maggio, proprio nella giornata mondiale contro l’omotransfobia, un 16enne di Cosenza è stato pestato dallo zio, con l’aiuto di altri 3 uomini. Il motivo di questa assurda aggressione? Il ragazzo è gay e questo al padre e allo zio non va giù. La vittima è uscita per raggiungere le sue amiche, lo zio paterno ed alcuni amici l’hanno raggiunto e l’hanno riempito di pugni e calci. Dopo il pestaggio il ragazzo ha riportato una deviazione del setto nasale, 4 costole rotte e diverse lesioni. E noi dobbiamo ancora stare ad ascoltare certi politici (tutti dello stesso schieramento ovviamente) che ci ripetono quanto il DDL Zan non sia una priorità o che in Italia non ci sia un’emergenza ‘omofobia’. A #Cosenza un ragazzo di 16 anni è stato ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuovo grave episodio di omofobia, questa volta in Calabra. Lo scorso 17 maggio, proprio nella giornata mondiale contro l’omotransfobia, undiè stato pestatozio, con l’aiuto di altri 3 uomini. Il motivo di questa assurda aggressione? Il ragazzo è gay e questo al padre e allo zio non va giù. La vittima è uscita per raggiungere le sue amiche, lo zio paterno ed alcuni amici l’hanno raggiunto e l’hanno riempito di pugni e calci. Dopo il pestaggio il ragazzo ha riportato una deviazione del setto nasale, 4 costole rotte e diverse lesioni. E noi dobbiamo ancora stare ad ascoltare certi politici (tutti dello stesso schieramento ovviamente) che ci ripetono quanto il DDL Zan non sia una priorità o che in Italia non ci sia un’emergenza ‘omofobia’. A #un ragazzo di 16 anni è stato ...

petergomezblog : Cosenza, 16enne insultato e picchiato dallo zio perché omosessuale: “Ora muori a casa. Non vogliamo gay in famiglia… - AlexanderLandSp : RT @ZanAlessandro: Cosenza, 17 maggio, giornata contro omotransfobia. Un 16enne esce con un nastro arcobaleno allo zaino. Lo zio lo interce… - PaolaMilani18 : RT @lauraboldrini: “Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia”. A Cosenza un 16enne è stato prima insultato, poi pestato a sangue dall… - joker9212329403 : RT @lauraboldrini: “Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia”. A Cosenza un 16enne è stato prima insultato, poi pestato a sangue dall… - TeneraValse : Cosenza, 16enne insultato e picchiato dallo zio perché omosessuale: 'Ora muori a casa. Non vogliamo gay in famiglia… -